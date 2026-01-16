Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 впервые прокомментировала слухи о сотрудничестве с россиянином

Финалистку Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force заподозрили в сотрудничестве с россиянином. Певица впервые вышла на связь после скандала и прокомментировала информацию, которая распространяется в сети.

Valeriya Force опубликовала официальное заявление в инстаграме, пишет 24 Канал. Она считает необходимым предоставить объяснения относительно слухов, которые появились в публичном пространстве.

Valeriya Force рассказала, что в течение 2023-2024 годов работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Артистка отметила, что именно продюсеры принимали решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшинга и мастеринга, и подчеркнула, что не была ответственной за эти обязанности.

Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России, стране агрессора, и не выпускала музыку для этого рынка,

– подчеркнула она.

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 отметила, что проект Vesta закрыт с конца 2024 года. Она добавила, что с 2025 года выступает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает только с саундпродюсером Vinny Venditto.

Для справки! Кроме Valeriya Force финалистами Нацотбора стали Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leléka, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба". Вчера они презентовали свои песни – их можно послушать на ютуб-канале "Евровидение Украина". Также 15 января состоялась жеребьевка, которая определило порядок выступлений артистов.

Что этому предшествовало?