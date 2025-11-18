Василий Байдак ошеломил суммой, которую собрал для армии за стендап во Дворце спорта
- Василий Байдак на благотворительном стендапе в Киеве собрал 6 миллионов 548 тысяч 749 гривен на Силы обороны Украины.
- Стендап-комик поблагодарил команду, партнеров и зрителей за поддержку, отметив, что средства с аукциона уже закрыли потребности многих подразделений.
26 октября в киевском Дворце спорта состоялся большой благотворительный стендап Василия Байдака. Сегодня он сообщил, что на Силы обороны Украины удалось собрать 6 миллионов 548 тысячи 749 гривен.
Вот трясця, не буду скрывать – я счастлив, потому что это чертовски крутой результат! Нормально полетал, что сказать,
– написал Василий Байдак.
Стендап-комик отметил, что над концертом работала большая команда. Он отметил тех, кто присоединился к созданию шоу. Кроме того, Байдак поблагодарил партнеров и тех, кто рекламировал его стендап.
С аукциона уже сразу закрыли потребности многим подразделениям, а по другим средствам будет отчет. Большое всем спасибо! Я старался, чтобы было топ. И вы дали мне соответствующую энергию взамен. Развал! Ну, и иметь возможность помогать армии сейчас и в таком количестве, и в такой форме, вместе с вами – это и есть моя надежда на светлое будущее в эти коррупционно-непроглядные туманные времена,
– подытожил стендап-комик.
Напомним! В июле стендап-комик Антон Тимошенко сообщил в инстаграме, что собрал более 20 миллионов гривен на помощь украинским военным во время европейского тура.
Что известно о Василии Байдаке?
Василий Байдак родился в Виннице. После окончания школы поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и выступал в составе местной команды КВН.
В 2012 году Василий Байдак, Александр Сердюк, Олег Свищ и Вадим Козедуб создали команду "Воробушек". Впоследствии они основали инародный театр абсурда "Воробушек".
Стендап-комик участвовал в телевизионном шоу "Рассмеши комика" и вместе с командой "Воробушек" выступал в "Лиге смеха".
Байдак является участником пародийной группы Badstreet Boys.
Во время полномастабного вторжения активно помогает армии.