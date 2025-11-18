Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стендап-комика. Байдак также опубликовал фото с выступления.

Вот трясця, не буду скрывать – я счастлив, потому что это чертовски крутой результат! Нормально полетал, что сказать,

– написал Василий Байдак.

Стендап-комик отметил, что над концертом работала большая команда. Он отметил тех, кто присоединился к созданию шоу. Кроме того, Байдак поблагодарил партнеров и тем, кто рекламировал его стендап.

С аукциона уже сразу закрыли потребности многим подразделениям, а по другим средствам будет отчет. Большое всем спасибо! Я старался, чтобы было топ. И вы дали мне соответствующую энергию взамен. Развал! Ну, и иметь возможность помогать армии сейчас и в таком количестве, и в такой форме, вместе с вами – это и есть моя надежда на светлое будущее в эти коррупционно-непроглядные туманные времена,

– подытожил стендап-комик.

Напомним! В июле стендап-комик Антон Тимошенко сообщил в инстаграме, что собрал более 20 миллионов гривен на помощь украинским военным во время европейского тура.

Что известно о Василии Байдаке?