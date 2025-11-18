Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стендап-коміка. Байдак також опублікував фото з виступу.
От трясця, не буду приховувати – я щасливий, бо це до біса крутий результат! Нормально політав, що сказати,
– написав Василь Байдак.
Стендап-комік зазначив, що над концертом працювала велика команда. Він відмітив тих, хто долучився до створення шоу. Крім того, Байдак подякував партнерам і тим, хто рекламував його стендап.
З аукціону вже одразу закрили потреби багатьом підрозділам, а по інших коштах буде звіт. Дуже всім дякую! Я старався, аби було топ. І ви дали мені відповідну енергію натомість. Розвал! Ну, і мати змогу допомагати війську зараз і в такій кількості, і в такій формі, разом із вами – це і є моя надія на світле майбутнє в ці корупційно-непроглядні туманні часи,
– підсумував стендап-комік.
Нагадаємо! У липні стендап-комік Антон Тимошенко повідомив в інстаграмі, що зібрав понад 20 мільйонів гривень на допомогу українським військовим під час європейського туру.
Що відомо про Василя Байдака?
Василь Байдак народився у Вінниці. Після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і виступав у складі місцевої команди КВК.
У 2012 році Василь Байдак, Олександр Сердюк, Олег Свищ та Вадим Козедуб створили команду "Воробушек". Згодом вони заснували інародний театр абсурду "Воробушек".
Стендап-комік брав участь у телевізійному шоу "Розсміши коміка" та разом з командою "Воробушек" виступав у "Лізі сміху".
Байдак є учасником пародійного гурту Badstreet Boys.
Під час повномастабного вторгнення активно допомагає армії.