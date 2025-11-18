Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стендап-коміка. Байдак також опублікував фото з виступу.

Читайте також Презентував грандіозне шоу та встановив рекорд України: Артем Пивоваров зібрав 7 Палаців спорту

От трясця, не буду приховувати – я щасливий, бо це до біса крутий результат! Нормально політав, що сказати,

– написав Василь Байдак.

Стендап-комік зазначив, що над концертом працювала велика команда. Він відмітив тих, хто долучився до створення шоу. Крім того, Байдак подякував партнерам і тим, хто рекламував його стендап.

З аукціону вже одразу закрили потреби багатьом підрозділам, а по інших коштах буде звіт. Дуже всім дякую! Я старався, аби було топ. І ви дали мені відповідну енергію натомість. Розвал! Ну, і мати змогу допомагати війську зараз і в такій кількості, і в такій формі, разом із вами – це і є моя надія на світле майбутнє в ці корупційно-непроглядні туманні часи,

– підсумував стендап-комік.

Нагадаємо! У липні стендап-комік Антон Тимошенко повідомив в інстаграмі, що зібрав понад 20 мільйонів гривень на допомогу українським військовим під час європейського туру.

Що відомо про Василя Байдака?