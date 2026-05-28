Василий Байдак поразил исполнением первой песни, прозвучавшей в космосе

Стендап-комик Василий Байдак стал героем 5 выпуска 2 сезона авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Он продекламировал песню "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю".

Новый выпуск "Дома звукозаписи" вышел сегодня, 28 мая, на официальном ютуб-канале проекта.

Смотрите также В полупрозрачном платье Dolce & Gabbana: Тина Кароль поразила образом во время концерта во Львове

Слова к песне "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю" написал Михаил Петренко, а музыку создала Людмила Александрова. Это первая украинская композиция, которая прозвучала в космосе.

Василий Байдак превратил легендарную песню в мелодекламацию – это художественная декламация стихов или прозы под музыкальное сопровождение. А помогал стендап-комику саундпродюсер Игорь Кириленко.

Когда меня позвали, то сказали: "Попробуешь спеть". И я думал, что там будет что-то легкое. Потом мне включают эту песню, где Соловьяненко поет оперным голосом. Ну что это такое? Как я это сделаю?,

– сказал Байдак.

Кстати, в выпуске показали, как Тина Кароль и Сергей Жадан ехали в Славянск, где родился Михаил Петренко. В городе есть библиотека его имени, куда артисты и отправились.

Интересно, что авторство стихотворения "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю" до сих пор приписывают Тарасу Григорьевичу Шевченко, ведь ему нравилось творчество Петренко.

"На самом деле эта путаница возникла еще давно. В 1876 году во львовском журнале "Правда" напечатали это стихотворение, подписанное Тарасом Шевченко. Однако уже через 11 лет Александр Конисский на страницах другого журнала опроверг этот миф. Он объяснил, что редакция не до конца проверила все факты, взяла тексты, которые действительно были написаны рукой Шевченко, но это был просто блокнот, куда Шевченко внес этот стих, который ему понравился", – рассказала Элла Евтушенко, автор ютуб-канала "Как по нотам".

"Дом звукозаписи" с Василием Байдаком: смотрите видео онлайн

Кто снялся в предыдущем выпуске "Дома звукозаписи"?

Напомним, гостьей предыдущего выпуска "Дома звукозаписи" стала Алена Омаргалиева. Она перепела легендарную песню "Стожары" Назария Яремчука.

"Это хитяра. Она меня возвращает в какие-то классные, теплые, мирные, детские времена. Для меня это в первую очередь Украина. "Стожары" – это песня-надежда. Когда я ее слушаю, мне хочется жить. Мне хочется дарить людям надежду, что все будет хорошо. Я уверена, что через песню я достигну такой цели", – отметила певица.

Интересно, что перед созданием кавера на "Стожары" Омаргалиева советовалась со своим мужем Тамерланом. Он посоветовал жене вернуться к самой себе.