Новый эпизод вышел на ютуб-канале "Дом Звукозаписи". Это особый выпуск, ведь Тина Кароль и Алена Омаргалиева знакомы еще со студенческих лет.

К слову Представительница Украины вышла на сцену Евровидения-2026: первые фото LELÉKA и детали образа

Тина училась в музыкальном училище Глиэра, а Алена – в эстрадно-цирковом колледже. По мнению Тины Кароль, мнение о том, что в шоубизнесе нет дружбы – это советский стереотип.

Настоящая дружба молчаливая. Она живет в том, что ты годами следишь за человеком издалека и радуешься каждому его шагу, как собственному. Что ты знаешь его голос еще до того, как его узнала страна. Алена Омаргалиева – одна из тех женщин, рядом с которыми я выросла как артистка и как человек,

– поделилась Тина Кароль.

Алена Омаргалиева решила предложить свою версию песни "Стожары", которую в 1979 году исполнил Назарий Яремчук на музыку Павла Дворского и слова Владимира Кудрявцева.

"Это хитяра. Она меня возвращает в какие-то классные, теплые, мирные, детские времена. Для меня это в первую очередь Украина. Стожары – это песня-надежда. Когда я ее слушаю, мне хочется жить. Мне хочется дарить людям надежду, что все будет хорошо. Я уверена, что через песню я достигну такой цели", – рассказала артистка.

Алена Омаргалиева перед созданием кавера на "Стожары" посоветовалась с мужем Тамерланом. Он посоветовал жене вернуться к самой себе. Поскольку сейчас певица создает треки в латино-украинском стиле, то и аранжировки для "Стожар". Послушать трек можно на всех платформах.

"Дом Звукозаписи" с Аленой Омаргалиевой: смотрите видео онлайн

Что известно об Алене Омаргалиевой?

Алена Омаргалиева – украинская певица, автор песен. Родилась в Черкассах. С детства пела и участвовала в различных музыкальных конкурсах. В 24 года вместе с Микой Ньютон разделила титул "Лучший женский r'n'b-вокал Украины" на "Червоной руте".

В 2010 году певица стала участницей дуэта TamerlanAlena вместе с рэпером Тамерланом. Одна из самых популярных песен – "Потоки ветра".

Когда началась полномасштабная война, Тамерлан присоединился в ряды Вооруженных Сил. Поэтому Алена Омаргалиева решила заниматься музыкой сольно. Многие ее песни стали хитами.