Превзошел Тимошенко и "Курган & Agregat": Байдак собрал рекордную сумму для Сил Обороны Украины

Украинский комик Василий Байдак завершил свой масштабный благотворительный стендап-тур по Европе. За 35 дней он провел 32 выступления в 27 городах 18 стран и собрал рекордные 20 574 355 гривен на нужды украинских военных.

Это абсолютный рекорд среди украинских артистов: Байдак превзошел даже Антона Тимошенко и группу "Курган & Agregat". Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу комика.

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Благотворительный тур Василия Байдака длился 35 дней. Стендапы прошли в Кракове, Варшаве, Амстердаме, Праге, Стокгольме, Париже, Барселоне, Тель-Авиве и других городах Европы. Кроме билетов на свои выступления, Василий продал 1332 благотворительные лоты.

Все средства – 100% с билетов и благотворительных аукционов – передадут на помощь военным.

Я вам очень благодарен, что вы покупаете лоты, покупаете билеты. Вы крейзи. Если бы не вы, этого бы не было. Но если бы не я – вам бы не было куда идти,

– с иронией написал Василий.

Байдака поддержало немало украинских звезд: Ефросинина, Астафьева, Федишин, Анатолич, Козловский – все они в комментариях написали слова благодарности и восхищения юмористом.



Украинские звезды поздравили Василия Байдака / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что стендапер Антон Тимошенко также недавно завершил благотворительный тур по Европе. За 1,5 месяца он выступил в 29 городах и собрал более 20 миллионов гривен, превзойдя собственный предыдущий рекорд в 11 миллионов.

В то же время группа "Курган & Agregat" в рамках благотворительного тура по Украине собрала 19 468 850 гривен для Сил Обороны.