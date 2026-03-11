Куда исчез певец Василий Боднарчук, который был безумно популярным в 2000-х

Сначала расскажем о начале карьеры артиста. Бондарчук родился в городе Сквира, что на Киевщине. До начала большой популярности был участником мюзиклов, оперетт и театральных постановок. Далее 24 Канал расскажет, почему Василий исчез из поля зрения публичности и где он сейчас.
В 2000 году поступил в музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра. Также получал образование в Национальном авиационном университете и профессионально занимался гандболом.
В определенный период под свое продюсерское крыло Бондарчука взял Юрий Никитн. В те годы сотрудничества вышло немало хитов певца: "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю", "Напополам" и другие.
Василий Бондарчук – "Серебром": смотрите видео онлайн
В 2007 году певец принял участие в Нацотборе на Евровидение именно с песней "Серебром". Она принесла артисту большую славу.
Василий Бондарчук на Нацотборе на Евровидение: смотрите видео онлайн
В 2012 году певец снова пришел на Нацотбор, но судьба ему не улыбнулась.
И когда Василий прекратил сотрудничать с Никитиным, его карьера начала идти на спад. Исполнитель рассказывал, что якобы в свободном плавании у него выросли гонорары, однако на практике новые песни уже не так часто брали в ротацию на радио, а на телевидении показывали еще реже.
В 2013 году певец стал бодибилдером. Он даже получал призовые места на чемпионатах Украины и Европы.
Василий Бондарчук стал бодибилдером / Фото из сети
В 2016 году в интервью ТСН артист говорил, что сейчас взял творческую паузу, однако готовится к выпуску новых песен. Впоследствии это действительно произошло.
Сейчас я работаю полным ходом, готовлюсь к съемкам клипа. Уже подготовил несколько песен. Например, одна из них будет достаточно эмоциональной, об отношениях. Песня медленная, но драйвовая,
– делился Бондарчук.
Личная жизнь
Жена Василия – певица Катя Веласкес, которая когда-то была участницей первой "Фабрики звезд". Их отношения закрутились в 2005 году, а через три года у пары родилась дочь Ариана-Селеста.
Василий Бондарчук с женой / Фото из инстаграма
Где сейчас Василий Бондарчук?
В последние годы артист вместе с женой и дочерью живет в США. Еще когда бушевала эпидемия коронавируса, то Василий говорил, что возвращаться в Украину не планирует.
Сегодня мужчина работает в Чикаго. Страница в соцсетях частная, однако известно, что Бондарчук ведет ее на нескольких языках: английском, русском и украинском. К примеру, Андрея Данилко он поздравлял с днем рождения именно на русском.
Василий Бондарчук поздравил Данилко с днем рождения / Скриншот из соцсетей
Как известно, в США также проживает финалист "Х-Фактора" – Александр Кривошапко. В январе 2025 года артист отгулял свадьбу, а Василий был среди приглашенных гостей.
Василий Бондарчук на свадьбе у Кривошапка / Скриншот из инстаграм-сторис
После начала полномасштабной войны певец не дает интервью, однако участвует в благотворительных мероприятиях, которые организуют в поддержку Украины.