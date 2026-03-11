Куда исчез певец Василий Боднарчук, который был безумно популярным в 2000-х

В 2000-х годах украинский певец Василий Бондарчук был безумно популярным. Его песни постоянно брали в ротации на радиостанции, а клипы крутили по телевидению. Однако впоследствии по некоторым причинам популярность начала угасать.

Сначала расскажем о начале карьеры артиста. Бондарчук родился в городе Сквира, что на Киевщине. До начала большой популярности был участником мюзиклов, оперетт и театральных постановок. Далее 24 Канал расскажет, почему Василий исчез из поля зрения публичности и где он сейчас.

От певца до бодибилдера

В 2000 году поступил в музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра. Также получал образование в Национальном авиационном университете и профессионально занимался гандболом.

В определенный период под свое продюсерское крыло Бондарчука взял Юрий Никитн. В те годы сотрудничества вышло немало хитов певца: "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю", "Напополам" и другие.

