Василию Шкляру – 75: где сейчас автор романа "Черный ворон․ Останец"

Василий Шкляр – известный украинский писатель, которого считают одним из самых мистических. Преданные поклонники знают, что он реализовал себя не только в писательстве, но и журналистике.

В день его рождения 24 Канал расскажет о его биографии, творческий путь и чем Василий Шкляр занимается сейчас.

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Творческий путь

Писатель родился 10 июня 1951 года в Черкасской области. Учился на филологическом факультете в Киевском вузе. Василий даже попал на студенческий обмен и продолжил обучение в Ереванском университете.

В какой-то момент его деятельность связалась с журналистикой. Шкляр освещал события из "горячих точек", а также был пресс-секретарем Украинской республиканской партии (1991-1998) и баллотировался в парламент от партии УКРОП (2015-2020).

Василий Шкляр в Чикаго / Фото с фейсбука

Первые литературные произведения появились на свет в 1970-х годах, а романы и повести – 1980-е.

"Первый снег" (1977);

"Где твой Остап, Соломия?" (1979);

"Живица" (1982);

"Пралис" (1986);

"Ностальгия" (1989);

"Элементал" (2001);

"Кровь летучей мыши" (2003);

"Маруся" (2014) и многие другие.

Однако настоящим литературным прорывом для писателя стали такие произведения: "Ключ" (1999 год) – мистический детектив о журналисте, "Черный ворон. Залишенець." (2009 год) – роман описывает борьбу повстанцев Холодного Яра против советской оккупации в 1920-х годах, "Троща" (2017 год) – события произведения посвящены трагическим судьбам подпольщиков УПА, "Характерник" (2019 год) – мистико-исторический роман о Запорожской Сечи 17 века, "Рік шершня" (2024 год) – рассказывает о событиях современной войны.

Книга "Год шершня" / Фото из сети

С 2000 по 2004 годы Василий был главным редактором издательства "Днепр". В 2019 году в кинопрокат вышла экранизация романа "Черный ворон. Останец" под названием "Черный ворон".

Трейлер фильма "Черный ворон": смотрите видео онлайн

В 2011 году Василия Шкляра признали лауреатом Шевченковской премии за этот роман, однако он отказался, мотивируя свое решение, как протест по поводу того, что Министерство образования Украины возглавляет "украинофоб Дмитрий Табачник". Однако за всю свою творческую деятельность писатель получил много других наград: "Золотое перо", "Золотой Бабай", "Коронация слова", "Спираль веков", международная премия в жанре фантастики в номинации "За лучшую украиноязычную фантастику" и др.

Что касается личной жизни, то у мужчины есть любимая жена Валентина. Писатель посвятил ей много нежных и чувственных строк.

Василий Шкляр с женой / Фото с фейсбука писателя

Где сейчас Василий Шкляр?

Кто не знал, то с начала 2000-х годов Шкляр запретил переводить свои произведения на русский язык. Василий часто ездит на фронт и до сих пор остается одним из тех писателей, чье слово имеет вес в информационной и культурной войне.