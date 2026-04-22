Василию Вирастюку – 52: где сейчас самый сильный человек мира
- Василий Вирастюк, известный украинский спортсмен и многодетный отец, перешел в политику и сейчас является депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".
- Он продолжает работать над реабилитацией ветеранов через физическую культуру и спорт, а также помогает украинской армии.
Сегодня, 22 апреля, украинскому спортсмену исполнилось 52 года. Более того, Василий Вирастюк еще и имеет статус многодетного отца, ведь самый маленький сынишка Ярослав родился всего год назад.
В день его рождения расскажем несколько фактов из жизни стронгмена, а также узнаете, где Василий Вирастюк сейчас.
Из спортсмена в политика
Еще в начале 00-х годов Вирастюк начал заниматься силовым многоборьем STRONGESTMAN, а через два года завоевал титул "Сильнейшего в Центральной Европе".
В 2021 году Владимир Зеленский предложил стронгмену баллотироваться в народные депутаты на довыборах на Прикарпатье. 15 июня того же года Вирастюк принял присягу в Верховной Раде, как депутат от партии "Слуга народа". Все это происходило под крики "Позор".
Сам спортсмен говорил, что пошел в политику по весомой причине – "психологическая реабилитация ветеранов через физическую культуру и спорт".
Что касается личной жизни, то Вирастюк женился несколько раз. Первой женой была Светлана Забияка, которая родила мужчине первенца. К сожалению, женщина погибла в результате схода лавины.
Во второй раз женился в 2007 году. Инна родила Василию второго ребенка, а в 2016 году спортсмен стал многодетным отцом, ведь на свет появился мальчик Саша. В 2024 году пара развелась. Отношения не выдержали расстояния, ведь из-за войны Инна уехала за границу, а Вирастюк закрутил роман с другой.
В новых отношениях родилось два сына – Владимир и Ярослав.
Всех своих детей люблю бесконечно, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми, и обязательно счастливыми,
– подытожил Вирастюк.
В прошлом году мужчина опубликовал фото сыновей и новое тату, которое состоит из первых букв имен ребят – "А.О.О.В.Я".
Где сейчас Василий Вирастюк?
Стронгмен живет и работает в Украине. Он помогает армии и также продолжает работать в направлении реабилитации ветеранов. Всеми мероприятиями Вирастюк делится в соцсетях.
В январе 2023 года Василий получил награду "За содействие армии" от Валерия Залужного.
Напомним, что недавно разгорелась перепалка между Вирастюком и Владиславом Гераскевичем, которому организация запретила скелетонисту выступать на зимних Олимпийских играх из-за "шлема памяти". Верховная рада выставила на голосование постановление о награждении Владислава орденом "За заслуги". Однако решение не было принято и одним из тех, кто голосовал против, был Василий.
Гераскевич упрекнул депутата тем, что тот голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП летом 2025-го. Однако в Threads спортсмен стал объектом критики. Большинство людей поддержали именно стронгмена.