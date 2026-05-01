Как сейчас выглядит легендарный Василий Зинкевич, которому исполняется 81 год
1 мая, 19:59
Марта Гнат
Основні тези
  • Василий Зинкевич, которому исполнилось 81 год, известен как исполнитель "Червоной руты" и имеет звание Героя Украины.
  • Он стал популярным после выступления с Назарием Яремчуком и Владимиром Ивасюком в 1971 году и имеет много государственных наград, но редко выходит на сцену в последние годы.

Сегодня, в первый день мая, Василию Зинкевичу – Герою Украины, исполнился 81 год. Последние годы певец все реже выходит на сцену, однако каждое новое его выступление показывает, что артист точно не потерял своей харимзы и таланта.

Зинкевич родился в селе Васьковцы Хмельницкой области. Когда вернулся из армии – приехал в Вижницу, чтобы закончить обучение в художественном училище прикладного искусства. Параллельно стал художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина", хотя и не имел музыкального образования. Позже Василий начал учиться в школе пения Левка Дутковского и стал первым солистом-мужчиной в женском коллективе ВИА "Смеричка". Далее в материале 24 Канал расскажет интересные факты из жизни исполнителя и покажет, как он выглядит сейчас.

В 1971 году Василий Зинкевич, Назарий Яремчук и Владимир Ивасюк спели "Червону руту" в Москве на конкурсе "Песня года".

Это выступление принесло всем трем артистам невероятный успех на территории всего Советского Союза.

В том же году вышел первый украинский телемюзикл "Червона рута". История вращалась вокруг героев Оксаны (роль исполнила София Ротару) и Бориса (роль исполнил Василий Зинкевич), которые случайно познакомились в поезде.

Василий Зинкевич и София Ротару в мюзикле "Червона рута" / Фото издания "Збруч"

В 1975 году распался дуэт Яремчука и Зинкевича. Как-то Дутковский рассказывал, что это партийное руководство рассорило между собой "слишком украинских" артистов.

Василий Зинкевич и Назарий Яремчук / Фото из архива Левка Дутковского

После этого Зинкевич переехал в Луцк и стал солистом в ВИА "Свитязь", став самым популярным певцом в Украине.

О личной жизни Зинкевич никогда не любил говорить. Известно, что у артиста есть двое сыновей – Богдан и Василий.

Василий проявил себя как талантливый музыкант, став соучредителем популярной группы "Тартак" вместе с Сашей Положинским. Но хватило его на два года. В последующие годы сын Зинкевича занимался дизайном. Богдан же выбрал путь инструменталиста, получив признание как клавишник под псевдонимом Zinchek в составе группы "Основной показатель".

Но сегодня Василий-младший служит в армии в должности гранатометчика. Сейчас он прикрывает пехотинцев во время вражеских штурмов в Третьей штурмовой бригаде.

Василий Зинкевич с сыном Василием / Фото с сайта Офиса Президента

Известно, что певец большую часть времени проводит в Киеве, но на сцену выходит редко. Крайнее его выступление состоялось 2 марта по случаю дня рождения экс-коллеги из ВИА "Смеричка" Владимира Ивасюка.

А вот и выступление исполнителя от 2 марта. На видео можно увидеть, что Зинкевич до сих пор держит худощавое телосложение, на сцене ведет себя как настоящий профессионал. От певца веет духом украинской песни, который он несет уже десятки лет.

  • Когда-то Зинкевич занимался пошивом сценических костюмов. Его костюмы даже экспонировались в Париже.
  • Василий проходил прослушивание для песни "Сніжинки падають", но Дутковский сказал, что певец не подходит. Однако юный артист не собирался так легко сдаваться. Он настоял на еще одном дубле, в который вложил всю свою душу и талант.

  • Сочетая талант певца с креативностью модельера, он совместно с Аллой Дутковской создал уникальную коллекцию костюмов под названием "Горянка" специально для солистов ВИА "Смеричка".
  • В 1989 году проходил большой концерт Василия Зинкевича и ансамбля "Свитязь" на львовском стадионе "Украина". После того как выступление подходило к завершению, артист взял за руку девочку, которая была участницей коллектива "Улыбка", и сказал, что этот ребенок станет настоящей звездой. Той девочкой была Руслана Лыжичко, которая в 2004 году получила для Украины победу на певческом конкурсе Евровидение.
  • Василий Зинкевич имеет много государственных наград: Государственную премию Шевченко, орден Ярослава Мудрого IV степени, звание Героя Украины. Ему предоставили почетного гражданина Луцка и даже создали персональную звезду на "Аллее звезд" в Киеве. В 2025 году артист пришел на церемонию вручения награды "Национальная легенда Украины".

Василий Зинкевич на церемонии награждения / Фото с сайта Офиса президента

  • Исполнитель никогда не участвует в концертах памяти. Не делает исключений даже тогда, когда речь идет о его друзьях.

