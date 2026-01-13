Нашли БДСМ костюм и "Вульгарную Библию": экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
- Василиса Хвостова, бывшая ведущая "Орел и Решка", была депортирована из США.
- При паспортном контроле в Нью-Йорке у нее нашли "Вульгарную Библию" и костюм БДСМ, что вызвало подозрения у офицеров.
Бывшей ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", россиянке Василисе Хвостовой, не разрешили заехать в США. Ей аннулировали визу и депортировали из страны.
Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал. Сообщается, что Хвостова рассказала об инциденте в своем инстаграме, однако этой информации у нее на странице уже нет.
Как пишет пропагандистское издание "Известия", когда Василиса Хвостова проходила паспортный контроль в Нью-Йорке, работники обратили внимание на большое количество штампов в ее паспорте и на странное описание профиля в инстаграме.
После этого ведущая прошла дополнительный досмотр багажа, где нашли блокнот "Вульгарная Библия".
А потом из багажа он достает мой костюм БДСМ... Ну, это же просто был мой костюм на Хэллоуин. Ну, если бы все, я думаю, мы посмеялись, меня отпустят сейчас. Но нет, меня повели в третью комнату для допроса,
– рассказала Хвостова.
В конце допроса офицеры сообщили Василисе, что ее въезд в США – нежелателен, и что виза аннулируется. Так, россиянку отправили в иммиграционную тюрьму. Прошли сутки и ведущую депортировали в ЕС, откуда она приезжала в страну.
Кто такая Василиса Хвостова?
Василиса Хвостова родилась в Санкт-Петербурге. В 2017 году она окончила Воронежский государственный университет и получила диплом журналиста.
Хвостова начала карьеру на телевидении в 2018 году. Она стала ведущей проекта "Жизнь бесплатно". Также вела сезон "Чудеса света" в тревел-шоу "Орел и Решка" вместе с Антоном Зайцевым.
Сейчас Василиса проживает в Барселоне и ведет блог в инстаграме.