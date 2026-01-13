Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал. Сообщается, что Хвостова рассказала об инциденте в своем инстаграме, однако этой информации у нее на странице уже нет.

Как пишет пропагандистское издание "Известия", когда Василиса Хвостова проходила паспортный контроль в Нью-Йорке, работники обратили внимание на большое количество штампов в ее паспорте и на странное описание профиля в инстаграме.

После этого ведущая прошла дополнительный досмотр багажа, где нашли блокнот "Вульгарная Библия".

А потом из багажа он достает мой костюм БДСМ... Ну, это же просто был мой костюм на Хэллоуин. Ну, если бы все, я думаю, мы посмеялись, меня отпустят сейчас. Но нет, меня повели в третью комнату для допроса,

– рассказала Хвостова.

В конце допроса офицеры сообщили Василисе, что ее въезд в США – нежелателен, и что виза аннулируется. Так, россиянку отправили в иммиграционную тюрьму. Прошли сутки и ведущую депортировали в ЕС, откуда она приезжала в страну.

