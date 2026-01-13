Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал. Повідомляється, що Хвостова розповіла про інцидент у своєму інстаграмі, однак цієї інформації у неї на сторінці вже немає.

Як пише пропагандистське видання "Известия", коли Василіса Хвостова проходила паспортний контроль у Нью-Йорку, працівники звернули увагу на велику кількість штампів у її паспорті й на дивний опис профілю в інстаграмі.

Після цього ведуча пройшла додатковий огляд багажу, де знайшли блокнот "Вульгарна Біблія".

А потім з багажу він дістає мій костюм БДСМ… Ну, це ж просто був мій костюм на Геловін. Ну, якби все, я думаю, ми посміялися, мене відпустять зараз. Але ні, мене повели у третю кімнату для допиту,

– розповіла Хвостова.

Наприкінці допиту офіцери повідомили Василісі, що її в'їзд у США – небажаний, і що віза анулюється. Так, росіянку відправили в імміграційну в'язницю. Пройшла доба і ведучу депортували в ЄС, звідки вона приїжджала в країну.

Хто така Василіса Хвостова?