Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал. Повідомляється, що Хвостова розповіла про інцидент у своєму інстаграмі, однак цієї інформації у неї на сторінці вже немає.
Як пише пропагандистське видання "Известия", коли Василіса Хвостова проходила паспортний контроль у Нью-Йорку, працівники звернули увагу на велику кількість штампів у її паспорті й на дивний опис профілю в інстаграмі.
Після цього ведуча пройшла додатковий огляд багажу, де знайшли блокнот "Вульгарна Біблія".
А потім з багажу він дістає мій костюм БДСМ… Ну, це ж просто був мій костюм на Геловін. Ну, якби все, я думаю, ми посміялися, мене відпустять зараз. Але ні, мене повели у третю кімнату для допиту,
– розповіла Хвостова.
Наприкінці допиту офіцери повідомили Василісі, що її в'їзд у США – небажаний, і що віза анулюється. Так, росіянку відправили в імміграційну в'язницю. Пройшла доба і ведучу депортували в ЄС, звідки вона приїжджала в країну.
Хто така Василіса Хвостова?
Василіса Хвостова народилася у Санкт-Петербурзі. У 2017 році вона закінчила Воронезький державний університет і отримала диплом журналіста.
Хвостова розпочала кар'єру на телебаченні у 2018 році. Вона стала ведучою проєкту "Життя безплатно". Також вела сезон "Чудеса світу" в тревел-шоу "Орел і Решка" разом з Антоном Зайцевим.
Наразі Василіса проживає у Барселоні та веде блог в інстаграмі.