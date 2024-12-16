Расписался на лбу: украинский ведущий метко исправил граффити Путина в ЮАР

Ведущий Питер Залмаев, который путешествует по странам Океании и Африки, побывал в Йоханнесбурге. Там он наткнулся на граффити с Путиным и решил его исправить.

Питер Залмаев опубликовал ролик из Южной Африки, где проявил протест против приверженности к российскому диктатору. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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В Йоханнесбурге телеведущий увидел на одной из стен граффити с российским диктатором Путиным, поэтому решил немного его исправить. Он добавил ему прямо на лбу надпись красным цветом – war criminal (военный преступник).

Сразу же к Питеру подошли жители города, которые, очевидно, стоят на стороне России. Они пытались мешать ведущему и встряли с ним в конфликт, но тот защитил свою позицию.

Украинский ведущий исправил граффити с Путиным: видео

Кто такой Питер Залмаев

Питер Залмаев родился в Донецке, учился в США. С началом российско-украинской войны в 2014 году стал обозревателем в международных медиа. В 2016 вернулся в Украину и стал телеведущим.

В конце 2024 года Питер Залмаев отправился в путешествие по странам Океании и Африки. В его планах – за год посетить около 30 стран, рассказать об отношении жителей к Украине, влияние российской пропаганды и узнать больше об украинской диаспоре.