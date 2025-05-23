Певцы, блогеры и актеры поделились серией трогательных фото и написали слова поддержки и радости за военных и гражданских, которые наконец дома, пишет Show 24.

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Кристина Соловий

Певица распространила фото улыбающихся мужчин, которые завернуты в сине-желтый флаг, и написала: "Наконец-то дома".



Кристина Соловий отреагировала на обмен пленными между Украиной и Россией / Скриншот из инстаграм-сторис

Кристина Решетник

Блогерша также отреагировала на возвращение украинских пленных. В инстаграм-сторис она опубликовала видео, где освобожденные военные плачут, говоря по телефону с близкими.

Боже, каждый раз от этих видео просто разрывает душу. Что им пришлось пережить. А сколько еще таких, как они, – там страдают. Пусть вернутся все,

– отметила она под роликом.



Кристина Решетник отреагировала на обмен пленными / Скриншот из инстаграм-сторис

Артем Пивоваров

Певец распространил видео с обмена и поблагодарил украинцев, которые вернулись из плена, за силу и несокрушимость.

Кристина Горняк

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука тоже вспомнила об обмене пленными у себя в инстаграм-сторис и отметила, что это "лучшие новости".

Кроме того, об обмене пленными в своих соцсетях вспомнил ветеран российско-украинской войны и главный герой "Холостяка-13" Александр Терен, журналистка Рамина Эсхакзай, певица Надя Дорофеева, рэперка alyona alyona и другие.

Как другие украинские звезды отреагировали на обмен пленными / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об обмене "1000 на 1000"

16 мая делегации Украины и России в Стамбуле договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Договоренность предусматривает несколько этапов. Первый из них состоялся 23 мая. Домой вернулись 390 украинцев, среди них 270 военных и 120 гражданских.

В частности, среди освобожденных есть трое женщин, а также защитники, которые с 2022 года находились в российском плену.

В рамках обмена Россия забрала лиц, которые идентифицируют себя как россияне или были осуждены за коллаборационизм, госизмену и терроризм. Передача проходила на границе с Беларусью.

Обмен продолжится в последующие дни. Как сообщил Президент Украины, уже в субботу и воскресенье планируются новые этапы передачи пленных.

Напомним, предыдущий обмен состоялся 6 мая – тогда Украина вернула домой 205 воинов, в частности защитников Мариуполя.