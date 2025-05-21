К презентации присоединилась первая леди Украины. Елена Зеленская появилась на событии в сдержанном деловом, но одновременно изысканном образе. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу жены президента Украины.

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Для официального мероприятия Елена Зеленская выбрала элегантный темно-синий костюм классического кроя, который дополнила белой рубашкой. Особым акцентом стала брошь "Цветок" от украинского бренда Guzema, которую первая леди прикрепила на лацкан пиджака.

Волосы жены президента уложили в аккуратную прическу, а на лице был нюдовый макияж, что гармонично дополнял ее look.

Напомним, недавно президентская чета побывала в Ватикане на интронизации Папы Римского Льва XIV. Там Елена Зеленская выбрала сдержанный образ в черных тонах, что соответствовал дресс-коду официального события. Ранее наша редакция уже рассказывала об этом выходе первой леди.

