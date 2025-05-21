До презентації долучилася перша леді України. Олена Зеленська з'явилась на події в стриманому діловому, але водночас вишуканому образі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку дружини президента України.

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Для офіційного заходу Олена Зеленська обрала елегантний темно-синій костюм класичного крою, який доповнила білою сорочкою. Особливим акцентом стала брошка "Квітка" від українського бренду Guzema, яку перша леді прикріпила на лацкан піджака.

Волосся дружини президента вклали в акуратну зачіску, а на обличчі був нюдовий макіяж, що гармонійно доповнював її look.

Нагадаємо, нещодавно президентське подружжя побувало у Ватикані на інтронізації Папи Римського Лева XIV. Там Олена Зеленська обрала стриманий образ у чорних тонах, що відповідав дрес-коду офіційної події. Раніше наша редакція вже розповідала про цей вихід першої леді.

