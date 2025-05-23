Співаки, блогери та актори поділилися серією зворушливих фото й написали слова підтримки та радості за військових та цивільних, які нарешті вдома, пише Show 24.

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Христина Соловій

Співачка поширила фото усміхнених чоловіків, які загорнуті в синьо-жовтий стяг, і написала: "Нарешті вдома".



Христина Соловій відреагувала на обмін полоненими між Україною та Росією / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Блогерка також відреагувала на повернення українських полонених. В інстаграм-сторіс вона опублікувала відео, де звільнені військові плачуть, говорячи телефоном з близькими.

Боже, щоразу від цих відео просто розриває душу. Що їм довелось пережити. А скільки ще таких, як вони, – там страждають. Нехай повернуться усі,

– зазначила вона під роликом.



Христина Решетник відреагувала на обмін полоненими / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артем Пивоваров

Співак поширив відео з обміну і подякував українцям, які повернулись з полону, за силу й незламність.

Христина Горняк

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука теж згадала про обмін полоненими в себе в інстаграм-сторіс і наголосила, що це "найкращі новини".

Крім того, про обмін полоненими у своїх соцмережах згадав ветеран російсько-української війни та головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен, журналістка Раміна Есхакзай, співачка Надя Дорофєєва, реперка alyona alyona та інші.

Як інші українські зірки відреагували на обмін полоненими / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про обмін "1000 на 1000"

16 травня делегації України та Росії у Стамбулі домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Домовленість передбачає кілька етапів. Перший з них відбувся 23 травня. Додому повернулися 390 українців, серед них 270 військових і 120 цивільних.

Зокрема, серед звільнених є троє жінок, а також захисники, які з 2022 року перебували у російському полоні.

У рамках обміну Росія забрала осіб, які ідентифікують себе як росіяни або були засуджені за колабораціонізм, держзраду та тероризм. Передача проходила на кордоні з Білоруссю.

Обмін продовжиться у наступні дні. Як повідомив Президент України, вже у суботу та неділю плануються нові етапи передачі полонених.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся 6 травня – тоді Україна повернула додому 205 воїнів, зокрема захисників Маріуполя.