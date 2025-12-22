Это очень безответственно, – Веня покинул "Ветеранов космических войск", чем шокировал коллег
- Александр Венедчук, известный как Веня, покинул комедийный проект "Ветераны космических войск".
- Артем Дамницкий считает решение Вени безответственным перед аудиторией, но команда продолжит проекты на ютуб-канале без новых участников.
Александр Венедчук, более известный как Веня, покинул комедийный проект "Ветераны космических войск". Он объяснил, почему принял такое решение.
Это уже прокомментировали его коллеги, пишет 24 Канал. Оказывается, они не очень довольны.
Как известно, Веня провел в комедийном проекте восемь лет. Он назвал это фантастическим периодом своей жизни.
Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте мне так будет лучше,
– написал юморист в своем инстаграме.
Какой была реакция коллег Вени?
Артем Дамницкий сделал пост в своем телеграм-канале, где заявил, что не понял причин такого решения и считает его безответственным перед аудиторией.
Четких аргументов я не услышал, и соответственно никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие. Но считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи,
– написал комик.
Артем добавил, что команда отработала все запланированные мероприятия до 17 ноября, после чего каждый пошел своим путем.
Кто такие "Ветераны космических войск"?
- Это украинская комедийная команда в составе Влада Курана, Александра Венедчука и Артема Дамницкого, которая получила известность благодаря "Лиге Смеха". В пятом сезоне юмористы стали чемпионами в команде Станислава Боклана.
- Уже около пяти лет они развивают свой ютуб-канал, где выпускают шоу "Викторина", "Элиас" и новую "Музыкальную передачу".
- Кроме того, ВКВ активно занимается благотворительностью, собирая средства на помощь ВСУ.
- Как сообщил Дамницкий, все проекты ютуб-канала "Ветеранов космических войск" продолжат выходить. Новых участников в состав не будут приглашать, но будут привлекать друзей канала для поддержки. Кроме того, выйдет несколько выпусков в прежнем составе, которые успели отснять.