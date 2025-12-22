Это очень безответственно, – Веня покинул "Ветеранов космических войск", чем шокировал коллег

Александр Венедчук, более известный как Веня, покинул комедийный проект "Ветераны космических войск". Он объяснил, почему принял такое решение.

Это уже прокомментировали его коллеги, пишет 24 Канал. Оказывается, они не очень довольны.

Как известно, Веня провел в комедийном проекте восемь лет. Он назвал это фантастическим периодом своей жизни.

Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте мне так будет лучше,

– написал юморист в своем инстаграме.

Какой была реакция коллег Вени?

Артем Дамницкий сделал пост в своем телеграм-канале, где заявил, что не понял причин такого решения и считает его безответственным перед аудиторией.

Четких аргументов я не услышал, и соответственно никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие. Но считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи,

– написал комик.

Артем добавил, что команда отработала все запланированные мероприятия до 17 ноября, после чего каждый пошел своим путем.

