"У него всегда все было нормально": Влад Куран тронул всех своей речью о Веню на прощании с ним

Влад Куран поделился воспоминаниями об Александре "Вене" Венедчуке во время прощания с ним в Киеве. По словам юмориста, друг умел сохранять оптимизм даже в самые тяжелые моменты и постоянно повторял: "Все нормально".

Куран выступил с речью 15 октября в Спасо-Преображенском соборе, где родные и коллеги прощались с артистом. Он признался, что спокойная реакция Венедчука порой его раздражала. В то же время именно в ней, по его мнению, проявлялась особая черта друга. Об этом сообщило издание Oboz.ua.

Есть фраза, которую он часто повторял. Он постоянно говорил мне, что все нормально. Это меня очень бесило. Этот оптимизм – это заложено в нем, это его суперсила,

– рассказал Влад.

По воспоминаниям Курана, Александр поддерживал его, когда тот забывал слова, и так же отвечал на беспокойство по поводу собственных трудностей.

Когда у него все было плохо, я говорю: "Саша, все плохо". А он отвечает: "Все нормально",

– вспомнил комик.

В своей речи Влад также упомянул инсульт и кому, которые пережил Венедчук. Куран подчеркнул, что оптимизм друга был искренним.

Он искренне в это верил. Когда бывали дни, когда все черное, все серое, – у него всегда все было нормально,

– сказал он.

Влад Куран поделился воспоминаниями о Вене / видео oboz.ua

Напомним, Александр Венедчук скончался 13 октября в возрасте 32 лет. Причину смерти его коллеги не сообщили.

В начале 2025 года артист перенес кровоизлияние в мозг. После операций он проходил реабилитацию, о которой рассказывал подписчикам. В декабре того же года Венедчук покинул коллектив "Ветераны космических войск".