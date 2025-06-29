Пусть идут в п*зду, – Верка Сердючка резко отреагировала на скандал из-за песен на русском

В соцсетях уже несколько недель не утихают обсуждения вокруг Верки Сердючки после того, как на ее концерте в Киеве прозвучали песни на русском. На днях артистка впервые после волны критики появилась на сцене – на этот раз в Одессе.

Артистка публично прокомментировала хейт. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Новости.LIVE Одесса.

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Так, во время выступления Андрей Данилко эмоционально высказался в адрес критиков: "Если не любят нас – пусть идут в п*зду!".

Также он обратился "к нашим омбудсменам".

Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном,

– заявил артист со сцены.

Кроме этого, Сердючка исполнила Poezd "kiev - Odessa" на украинском языке, однако не отказалась и от своего русского репертуара.

Что известно о скандале с Веркой Сердючкой