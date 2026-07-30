Известная тиктокерша вышла замуж: первые кадры со свадьбы
Известная тиктокерша Вероника Игнатюк вышла замуж. Блогерша поделилась первыми кадрами со свадебной церемонии.
Праздник состоялся еще 27 июля, однако только сейчас Вероника показала, каким был этот особенный день. Фото и видео со свадьбы она опубликовала на своей странице в инстаграме.
Пара выбрала бордово-белую цветовую гамму, которая гармонично сочетала все детали торжества – от декора до оформления локации и нарядов гостей.
Свадебная церемония проходила под открытым небом. Для молодоженов подготовили большую белую арку, украшенную цветами и зеленью. Банкетный зал был оформлен в той же эстетике. На столах были бордовые скатерти, белые стулья с золотистыми вставками, цветочные композиции и другой декор.
Свадьба блогерши Вероники Игнатюк: смотрите видео онлайн
Особое внимание привлек образ невесты. Игнатюк выбрала пышное платье силуэта "принцесса" с открытыми плечами, корсетной спинкой, длинным шлейфом и кружевными деталями. К своему наряду она добавила нарукавники, высокий кружевной чокер, минималистичную фату и лаконичные жемчужные серьги.
Волосы блогерши были гладко зачесаны назад, а макияж сделали нежным и естественным. Завершил образ контрастный букет из темно-бордовых калл.
Известно, что к торжеству она подготовила четыре разных свадебных образа, но показала пока не все.
Свадьба запомнилась и неожиданными деталями. Гости приносили не цветы, а корм для животных, а во время торжеств пошел сильный дождь. Отдельным сюрпризом стал танец, который для невесты тайно подготовили ее подруги.
Подарок от подруг для Вероники Игнатюк на свадьбе: смотрите видео онлайн
К слову, недавно свадьбу отпраздновала и другая известная блогерша – Даша Квиткова. Ранее мы показывали, как прошла ее свадьба с футболистом Владимиром Бражком.