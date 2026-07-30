Праздник состоялся еще 27 июля, однако только сейчас Вероника показала, каким был этот особенный день. Фото и видео со свадьбы она опубликовала на своей странице в инстаграме.
Пара выбрала бордово-белую цветовую гамму, которая гармонично сочетала все детали торжества – от декора до оформления локации и нарядов гостей.
Свадебная церемония проходила под открытым небом. Для молодоженов подготовили большую белую арку, украшенную цветами и зеленью. Банкетный зал был оформлен в той же эстетике. На столах были бордовые скатерти, белые стулья с золотистыми вставками, цветочные композиции и другой декор.
Свадьба блогерши Вероники Игнатюк: смотрите видео онлайнЧитайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Особое внимание привлек образ невесты. Игнатюк выбрала пышное платье силуэта "принцесса" с открытыми плечами, корсетной спинкой, длинным шлейфом и кружевными деталями. К своему наряду она добавила нарукавники, высокий кружевной чокер, минималистичную фату и лаконичные жемчужные серьги.
Вероника Игнатюк вышла замуж / Фото из ее инстаграма
Волосы блогерши были гладко зачесаны назад, а макияж сделали нежным и естественным. Завершил образ контрастный букет из темно-бордовых калл.
Вероника Игнатюк вышла замуж / Фото из ее инстаграма
Известно, что к торжеству она подготовила четыре разных свадебных образа, но показала пока не все.
Свадьба запомнилась и неожиданными деталями. Гости приносили не цветы, а корм для животных, а во время торжеств пошел сильный дождь. Отдельным сюрпризом стал танец, который для невесты тайно подготовили ее подруги.
Подарок от подруг для Вероники Игнатюк на свадьбе: смотрите видео онлайн
К слову, недавно свадьбу отпраздновала и другая известная блогерша – Даша Квиткова. Ранее мы показывали, как прошла ее свадьба с футболистом Владимиром Бражком.