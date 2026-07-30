Праздник состоялся еще 27 июля, однако только сейчас Вероника показала, каким был этот особенный день. Фото и видео со свадьбы она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Пара выбрала бордово-белую цветовую гамму, которая гармонично сочетала все детали торжества – от декора до оформления локации и нарядов гостей.

Свадебная церемония проходила под открытым небом. Для молодоженов подготовили большую белую арку, украшенную цветами и зеленью. Банкетный зал был оформлен в той же эстетике. На столах были бордовые скатерти, белые стулья с золотистыми вставками, цветочные композиции и другой декор.

Свадьба блогерши Вероники Игнатюк: смотрите видео онлайн

Особое внимание привлек образ невесты. Игнатюк выбрала пышное платье силуэта "принцесса" с открытыми плечами, корсетной спинкой, длинным шлейфом и кружевными деталями. К своему наряду она добавила нарукавники, высокий кружевной чокер, минималистичную фату и лаконичные жемчужные серьги.

Вероника Игнатюк вышла замуж / Фото из ее инстаграма

Волосы блогерши были гладко зачесаны назад, а макияж сделали нежным и естественным. Завершил образ контрастный букет из темно-бордовых калл.

Вероника Игнатюк вышла замуж / Фото из ее инстаграма

Известно, что к торжеству она подготовила четыре разных свадебных образа, но показала пока не все.

Свадьба запомнилась и неожиданными деталями. Гости приносили не цветы, а корм для животных, а во время торжеств пошел сильный дождь. Отдельным сюрпризом стал танец, который для невесты тайно подготовили ее подруги.

Подарок от подруг для Вероники Игнатюк на свадьбе: смотрите видео онлайн

К слову, недавно свадьбу отпраздновала и другая известная блогерша – Даша Квиткова. Ранее мы показывали, как прошла ее свадьба с футболистом Владимиром Бражком.