Виктор Павлик умилил сеть редким фото с 86-летней матерью

Народный артист Украины Виктор Павлик поделился с поклонниками трогательным семейным снимком со своей мамой Александрой Григорьевной. Певец показал милое селфи с 86-летней женщиной под аккомпанемент легендарной песни Назария Яремчука.

Исполнитель опубликовал теплый снимок с близким человеком на своей странице в инстаграме. На фото звездный сын и его мама искренне улыбаются прямо в камеру, наслаждаясь временем, проведенным вместе.

Этот снимок артист дополнил символической композицией "Слышишь, мама". В свое время этот хит исполнял Назарий Яремчук, а впоследствии трек обрел новую жизнь в исполнении самого Павлика.

Виктор Павлик с мамой / Скриншот из Instagram-сторис viktorpavlik

Известно, что Александра Григорьевна живет в Тернопольской области, в уютном городке Теребовля. Несмотря на плотный график, певец старается время от времени навещать ее. Сам он сейчас живет в Киеве вместе с женой Екатериной Репяховой и их пятилетним сыном Мишей.

Тем временем в столице у семьи не менее насыщенные будни. Недавно Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, что они с мужем приступили к ремонту в квартире для маленького сына.