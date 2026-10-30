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Віктор Павлік замилував мережу рідкісним фото з 86-річною матір'ю

Софія Хомишин
Віктор Павлік показав рідкісне фото з мамою

Віктор Павлік з мамою / Фото з інстаграм-сторіс repyahovakate

Народний артист України Віктор Павлік поділився з шанувальниками зворушливим родинним кадром зі своєю мамою Олександрою Григорівною. Співак показав миле селфі з 86-річною жінкою під акомпанемент легендарної пісні Назарія Яремчука.

Теплу світлину з рідною людиною виконавець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. На фото зірковий син та його матуся щиро усміхаються просто в камеру, насолоджуючись спільним часом.

 
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Цей знімок артист доповнив символічною композицією "Чуєш, мамо". Свого часу цей хіт виконував Назарій Яремчук, а згодом трек отримав нове дихання у виконанні самого Павліка.

Віктор Павлік з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс viktorpavlik

Відомо, що Олександра Григорівна мешкає на Тернопільщині, у затишному містечку Теребовля. Попри щільний графік, співак намагається час від часу навідуватися до неї в гості. Сам він зараз живе в Києві разом із дружиною Катериною Реп'яховою та їхнім п'ятирічним сином Михайликом.

Тим часом у столиці в родини не менш насичені будні. Нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла шанувальникам, що вони з чоловіком узялися за ремонт у квартирі для маленького сина.

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