Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый пришел на интервью к Рамине Эскайхай и поделился подробностями личной жизни. В частности, рассказал об отношениях и разводе с бывшей женой Ольгой Мерзликиной. Пара официально развелась 19 июня, женщина говорила, что причина – измены мужа.

Стоит заметить, что сейчас интервью Виктора Розового удалили с ютуба. Ни Рамина Эскайхай, ни ее представители, ни юморист пока не сообщили, что произошло, пишет Show 24.

О контракте Виктора и Ольги

Виктор Розовый рассказал, что перед разводом Ольга Мерзликина показала ему контракт с определенными условиями. По словам юмориста, он должен был заплатить ей 500 тысяч гривен моральной компенсации.

Виктор утверждает, что по контракту Ольга также могла публично рассказать об изменах Виктора – что и сделала, – а он должен был молчать. Ветеран войны заметил, что боялся контракта, потому что думал, что там могут быть прописаны определенные "финансовые санкции". Мужчина добавил, что Мерзликина угрожала обнародовать его интимные фото.

Затем Розовый пообщался с юристом, который объяснил ему, что этот документ – для финмониторинга ПриватБанка.

То есть она получила от меня 500 тысяч. Если ее финмониторинг ПриватБанка спросит, откуда деньги, она просто покажет этот договор. Поэтому я могу рассказать сейчас всю правду,

– объяснил Виктор.

На тот момент у юмориста не было денег. Так, он взял 500 тысяч гривен из банки, где были средства на реабилитацию.

Она характеризовала это, что ей нужны эти деньги для того, чтобы год жить в Киеве, за аренду платить, и плюс – поправить менталку после моих измен. Но за эти деньги она купила машину,

– утверждает Розовый.