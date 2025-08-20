Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий прийшов на інтерв'ю до Раміни Ескайхай і поділився подробицями особистого життя. Зокрема, розповів про стосунки й розлучення з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Пара офіційно розлучилася 19 червня, жінка говорила, що причина – зради чоловіка.

Варто зауважити, що наразі інтерв'ю Віктора Розового видалили з ютубу. Ні Раміна Ескайхай, ні її представники, ні гуморист наразі не повідомили, що сталося, пише Show 24.

До речі Сумувати не буду, але повага є, – Віктор Розовий прокоментував розлучення з дружиною

Про контракт Віктора й Ольги

Віктор Розовий розповів, що перед розлученням Ольга Мерзлікіна показала йому контракт з певними умовами. За словами гумориста, він мав заплатити їй 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Віктор стверджує, що за контрактом Ольга також могла публічно розповісти про зради Віктора – що й зробила, – а він мав мовчати. Ветеран війни зауважив, що боявся контракту, бо думав, що там можуть бути прописані певні "фінансові санкції". Чоловік додав, що Мерзлікіна погрожувала оприлюднити його інтимні фото.

Потім Розовий поспілкувався з юристом, який пояснив йому, що цей документ – для фінмоніторингу ПриватБанку.

Тобто вона отримала від мене 500 тисяч. Якщо її фінмоніторинг ПриватБанку запитає, звідки гроші, вона просто покаже цей договір. Тому я можу розказати зараз всю правду,

– пояснив Віктор.

На той момент у гумориста не було грошей. Так, він взяв 500 тисяч гривень з банки, де були кошти на реабілітацію.

Вона характеризувала це, що їй потрібні ці гроші для того, щоб рік жити в Києві, за оренду платити, і плюс – поправити менталку після моїх зрад. Але за ці гроші вона купила машину,

– стверджує Розовий.

Розовий про інтимні стосунки з Мерзлікіною

Віктор зізнався, що йому "ніколи не подобались" стосунки з Ольгою, і не знає, чи мав почуття до жінки. Однак гуморист освідчився, адже пішов на війну і розумів, що може загинути або отримати поранення, а хотів дітей.

Усі роки Розового також не влаштовували інтимні стосунки з Мерзлікіною.

Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка,

– заявив гуморист.

Ветеран війни стверджує, що хотів урізноманітнити їхнє статеве життя, але Ольга не приймала його бажань.

Скільки разів Віктор зраджував Ольгу?