Борьба за ходьбу и левую руку: Розовый рассказал о своей реабилитации после тяжелого ранения

Ветеран войны Виктор Розовый рассказал о своем состоянии. Он до сих пор проходит реабилитацию после тяжелого ранения на фронте.

В интервью ISLND TV Розовый рассказал, что реабилитация еще продлится долго. В то же время юморист заверил, что готов продолжать борьбу.

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Виктор Розовый уже второй год проходит реабилитацию. Его ждет еще несколько операций.

Вот сейчас может быть. Я не знаю, какие сроки. Я должен ехать за границу на операцию. Оно, конечно, немножко демотивирует – вот это состояние, постоянно по больницам, по реабилитационным центрам. Без конкретной даты финиша. Ты находишься в постоянной борьбе за ходьбу и за левую руку,

– подчеркнул ветеран войны.

Юморист может немного двигать левой рукой, но она пока функционирует не полностью.

Нет атрофии мышц. Должен появиться контроль, образоваться новые нейронные связи. Если движение появляется, то оно никуда не исчезнет. Но надо усиливать силу мышц,

– объяснил Розовый.

Виктор рассказал, что может ходить, однако еще достаточно медленно.

Я хожу 23 метра за 6 минут. А функциональная ходьба – это по крайней мере 50 метров в минуту. Но неделю назад я ходил 23 метра за 15 минут,

– поделился он.

Интервью с Виктором Розовым: смотрите видео онлайн

Когда и как Виктор Розовый получил ранения?