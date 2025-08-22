Юморист и ветеран войны Виктор Розовый публично обратился к бывшей жене. Он требует, чтобы Ольга Мерзликина предоставила финансовую отчетность по средствам, которые собирали на его реабилитацию.

Виктор опубликовал соответствующее сообщение в инстаграме, передает Show 24. Он также лично написал Ольге.

Виктор Розовый поблагодарил неравнодушных людей, которые донатили на его реабилитацию и лечение. Он отметил, что все должно быть прозрачно. Средства собирала Ольга Мерзликина, которая на тот момент была женой юмориста.

Розовому известно, что в первый день было собрано около 2 миллионов гривен, 1,5 миллиона из которых передали ребятам, которые его спасли. Через месяц сумма составляла 5 миллионов гривен.

В конечном итоге банка была "разбита" на сумме 7 179 148 гривен. Что собрана именно такая сумма, я узнал уже после выхода моего интервью. До этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривен,

– отметил Виктор.

Из общей суммы на реабилитацию ветерана войны Мерзликина перечислила около 2 миллиона 670 тысяч гривен. На что пошла остальная часть денег, Розовый не знает, ведь доступ к счету был только у его бывшей жены.

Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и, думаю, даже не сотнями тысяч,

– добавил он.

Виктор требует, чтобы Ольга предоставила полную выписку счета и отчет расходов.

Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации, должны стать публичными. Люди жертвовали свои средства с верой, что они пойдут именно на мою реабилитацию, на мои нужды. Речь идет об уважении к этим людям, не больше и не меньше,

– подчеркнул Розовый.

Розовый требует финансовую отчетность от Мерзликиной / Фото из инстаграма юмориста

Сейчас Ольга Мерзликина никак не комментирует ситуацию. Однако вчера женщина показала документ, в котором говорилось, что все расходы на лечение Виктора согласовывались с ним. К тому же они согласовали окончательную сумму остатка, которая была перечислена на личный счет Розового 6 мая 2025 года.

Документ, который обнародовала Ольга Мерзликина / Скриншот с ее инстаграма

