Виктор опубликовал соответствующее сообщение в инстаграме, передает Show 24. Он также лично написал Ольге.
Виктор Розовый поблагодарил неравнодушных людей, которые донатили на его реабилитацию и лечение. Он отметил, что все должно быть прозрачно. Средства собирала Ольга Мерзликина, которая на тот момент была женой юмориста.
Розовому известно, что в первый день было собрано около 2 миллионов гривен, 1,5 миллиона из которых передали ребятам, которые его спасли. Через месяц сумма составляла 5 миллионов гривен.
В конечном итоге банка была "разбита" на сумме 7 179 148 гривен. Что собрана именно такая сумма, я узнал уже после выхода моего интервью. До этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривен,
– отметил Виктор.
Из общей суммы на реабилитацию ветерана войны Мерзликина перечислила около 2 миллиона 670 тысяч гривен. На что пошла остальная часть денег, Розовый не знает, ведь доступ к счету был только у его бывшей жены.
Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и, думаю, даже не сотнями тысяч,
– добавил он.
Виктор требует, чтобы Ольга предоставила полную выписку счета и отчет расходов.
Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации, должны стать публичными. Люди жертвовали свои средства с верой, что они пойдут именно на мою реабилитацию, на мои нужды. Речь идет об уважении к этим людям, не больше и не меньше,
– подчеркнул Розовый.
Розовый требует финансовую отчетность от Мерзликиной / Фото из инстаграма юмориста
Сейчас Ольга Мерзликина никак не комментирует ситуацию. Однако вчера женщина показала документ, в котором говорилось, что все расходы на лечение Виктора согласовывались с ним. К тому же они согласовали окончательную сумму остатка, которая была перечислена на личный счет Розового 6 мая 2025 года.
Документ, который обнародовала Ольга Мерзликина / Скриншот с ее инстаграма
Виктор Розовый дал скандальное интервью
Напомним, что перед этим Виктор Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, где, в частности, поделился интимными подробностями отношений с уже бывшей женой.
Юморист также заявил, что перевел Ольге Мерзликиной 500 тысяч гривен моральной компенсации из банки, где были деньги на его реабилитацию. Виктор утверждает, что на те средства женщина купила автомобиль.
Вчера Розовый рассказал, что компенсировал 500 тысяч гривен из собственных средств.