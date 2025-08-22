Віктор опублікував відповідний допис в інстаграмі, передає Show 24. Він також особисто написав Ользі.

Віктор Розовий подякував небайдужим людям, які донатили на його реабілітацію і лікування. Він наголосив, що все має бути прозоро. Кошти збирала Ольга Мерзлікіна, яка на той момент була дружиною гумориста.

Розовому відомо, що у перший день було зібрано близько 2 мільйонів гривень, 1,5 мільйона з яких передали хлопцям, які його врятували. Через місяць сума становила 5 мільйонів гривень.

У кінцевому результаті банка була "розбита" на сумі 7 179 148 гривень. Що зібрана саме така сума, я дізнався вже після виходу мого інтерв'ю. До цього часу був щиро переконаний, що зібрано було близько 5 мільйонів гривень,

– зазначив Віктор.

З загальної суми на реабілітацію ветерана війни Мерзлікіна перерахувала близько 2 мільйони 670 тисяч гривень. На що пішла решта грошей, Розовий не знає, адже доступ до рахунку був лише у його колишньої дружини.

Я розумію, що частина коштів дійсно була витрачена на мої потреби (крісло для пересування, масажі, реабілітації тощо), але, поруч з цим, я переконаний, що ця цифра не вимірюється мільйонами гривень, та й, думаю, навіть не сотнями тисяч,

– додав він.

Віктор вимагає, аби Ольга надала повну виписку рахунку і звіт витрат.

Усі витрати з рахунку, який був призначений для мого лікування та реабілітації, мають стати публічними. Люди жертвували свої кошти з вірою, що вони підуть саме на мою реабілітацію, на мої потреби. Йдеться про повагу до цих людей, не більше і не менше,

– підкреслив Розовий.

Розовий вимагає фінансову звітність від Мерзлікіної / Фото з інстаграму гумориста

Наразі Ольга Мерзлікіна ніяк не коментує ситуацію. Однак учора жінка показала документ, у якому йшлося, що всі витрати на лікування Віктора узгоджувалися з ним. До того ж вони узгодили остаточну суму залишку, яка була перераховна на особистий рахунок Розового 6 травня 2025 року.

Документ, який оприлюднила Ольга Мерзлікіна / Скриншот з її інстаграму

