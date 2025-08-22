Віктор Розовий вимагає в ексдружини звіт щодо грошей, зібраних на його реабілітацію
- Віктор Розовий вимагає від колишньої дружини Ольги Мерзлікіної звітності щодо використання коштів, зібраних на його реабілітацію, оскільки не знає, на що пішла значна частина суми.
- Зібрано було 7 179 148 гривень, а Розовому перерахували близько 2 мільйонів 670 тисяч.
Гуморист і ветеран війни Віктор Розовий публічно звернувся до колишньої дружини. Він вимагає, аби Ольга Мерзлікіна надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію.
Віктор опублікував відповідний допис в інстаграмі, передає Show 24. Він також особисто написав Ользі.
Віктор Розовий подякував небайдужим людям, які донатили на його реабілітацію і лікування. Він наголосив, що все має бути прозоро. Кошти збирала Ольга Мерзлікіна, яка на той момент була дружиною гумориста.
Розовому відомо, що у перший день було зібрано близько 2 мільйонів гривень, 1,5 мільйона з яких передали хлопцям, які його врятували. Через місяць сума становила 5 мільйонів гривень.
У кінцевому результаті банка була "розбита" на сумі 7 179 148 гривень. Що зібрана саме така сума, я дізнався вже після виходу мого інтерв'ю. До цього часу був щиро переконаний, що зібрано було близько 5 мільйонів гривень,
– зазначив Віктор.
З загальної суми на реабілітацію ветерана війни Мерзлікіна перерахувала близько 2 мільйони 670 тисяч гривень. На що пішла решта грошей, Розовий не знає, адже доступ до рахунку був лише у його колишньої дружини.
Я розумію, що частина коштів дійсно була витрачена на мої потреби (крісло для пересування, масажі, реабілітації тощо), але, поруч з цим, я переконаний, що ця цифра не вимірюється мільйонами гривень, та й, думаю, навіть не сотнями тисяч,
– додав він.
Віктор вимагає, аби Ольга надала повну виписку рахунку і звіт витрат.
Усі витрати з рахунку, який був призначений для мого лікування та реабілітації, мають стати публічними. Люди жертвували свої кошти з вірою, що вони підуть саме на мою реабілітацію, на мої потреби. Йдеться про повагу до цих людей, не більше і не менше,
– підкреслив Розовий.
Розовий вимагає фінансову звітність від Мерзлікіної / Фото з інстаграму гумориста
Наразі Ольга Мерзлікіна ніяк не коментує ситуацію. Однак учора жінка показала документ, у якому йшлося, що всі витрати на лікування Віктора узгоджувалися з ним. До того ж вони узгодили остаточну суму залишку, яка була перераховна на особистий рахунок Розового 6 травня 2025 року.
Віктор Розовий дав скандальне інтерв'ю
Нагадаємо, що перед цим Віктор Розовий дав скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай, де, зокрема, поділився інтимними подробицями стосунків з уже колишньою дружиною.
Гуморист також заявив, що переказав Ользі Мерзлікіній 500 тисяч гривень моральної компенсації з банки, де були гроші на його реабілітацію. Віктор стверджує, що на ті кошти жінка купила автомобіль.
Учора Розовий розповів, що компенсував 500 тисяч гривень з власних коштів.