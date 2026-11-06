Вместо больницы – на телевидение: участнице МастерШеф объявили о подозрении из-за 250 тысяч гривен

Государственное бюро расследований объявило о предъявлении подозрения старшей лейтенантке ВСУ и участнице кулинарного проекта МастерШеф, которая снималась в шоу вместо того, чтобы проходить лечение в госпитале. Из-за фиктивного пребывания в стационаре военнослужащая незаконно получила от государства значительную сумму денег.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, старшая лейтенантка ВСУ в течение нескольких месяцев не выполняла свои служебные обязанности. При этом командование части полагало, что военнослужащая проходит лечение в госпитале, и регулярно начисляло ей полное денежное довольствие.

Хотя правоохранители традиционно скрыли лицо фигурантки на фотографиях, зрители уже давно разгадали интригу. В сети выяснили, что речь идет о Виктории Кузнецовой – участнице 16-го сезона популярного шоу МастерШеф, родом из Коломыи.

Во время телеэфиров девушка охотно делилась своей историей и большими планами на кулинарное будущее.

Я прожила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года служила штурманом в ВСУ. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией "хлеб, масло, кофе",

– рассказывала девушка на съемках.

По материалам следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая по документам находилась на стационарном лечении. Однако вместо больничных палат она ездила между Киевом, Харьковом и Одесской областью, решала личные дела и боролась за кулинарное первенство перед камерами.



Виктория Кузнецова на МастерШеф-16 / Фото из инстаграма woodvictoria

В результате государству нанесен ущерб в размере почти 250 тысяч гривен. Сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность к махинации других лиц. В частности, выясняют, способствовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице,

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников. Разоблачение произошло в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Популярный проект МастерШеф уже не впервые попадает в резонансные скандалы. Чего стоит только громкое интервью судьи Ольги Мартыновской, в котором она потрясла публику рассказами о жестоком обращении с животными.