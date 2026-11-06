Замість лікарні – на телебачення: учасниці МастерШеф оголосили підозру через 250 тисяч гривень

Вікторія Кузнецова на кулінарному шоу МастерШеф / Фото з інстаграму woodvictoria
Державне бюро розслідувань оголосило підозру старшій лейтенантці ЗСУ та учасниці кулінарного проєкту МастерШеф, яка знімалася в шоу замість лікування у шпиталі. Через фіктивне перебування у стаціонарі військова незаконно отримала від держави чимало грошей.
Як повідомили у пресслужбі ДБР, старша лейтенантка ЗСУ впродовж кількох місяців не виконувала своїх службових обов'язків. Водночас командування частини вважало, що захисниця лікується у госпіталі, і регулярно нараховувало їй повне грошове забезпечення.
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Хоч правоохоронці традиційно приховали обличчя фігурантки на світлинах, глядачі вже давно розкрили інтригу. У мережі з'ясували, що йдеться про Вікторію Кузнецову – учасницю 16-го сезону популярного шоу МастерШеф родом із Коломиї.
Під час телевізійних ефірів дівчина охоче ділилася власною історією та великими планами на кулінарне майбутнє.
Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією "хліб, масло, кава"
За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця за документами перебувала на стаціонарному лікуванні. Проте замість лікарняних палат вона їздила між Києвом, Харковом і Одещиною, вирішувала власні справи та виборювала кулінарну першість перед камерами.
Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень. Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні
Наразі триває досудове розслідування. Працівники ДБР встановлюють усі обставини справи та можливих співучасників. Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України.
Популярний проєкт МастерШеф уже не вперше потрапляє у резонансні скандали. Чого варте лише гучне інтерв'ю судді Ольги Мартиновської, де вона приголомшила публіку розповідями про знущання з тварин.
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