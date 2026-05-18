Бывшая жена Владимира Ращука покрестила сына: волшебные фото с таинства

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, рассказала об особом и важном для нее дне. Она покрестила сына Ярему.

Виктория Билан-Ращук поделилась трогательным сообщением на своей странице в инстаграме. Она рассказала, как прошло таинство крещения ее сына.

Крещение Яремы состоялось в воскресенье, 17 мая. Актриса поделилась, что крестные родители – это те, кто были рядом с ней в непростые моменты жизни и поддерживали ее и сына еще до того, как он появился на свет.

Таинство крещения состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Яремчик сегодня был таким спокойным и улыбающимся, будто все понимал. И я в очередной раз подумала: самое важное – это не идеальные обстоятельства. Самое важное – это мои люди рядом. Настоящие. Люблю вас и ценю, мои, теперь уже кумовья,

– поделилась Виктория Билан-Ращук.

К слову, отца ребенка, Владимира Ращука, на снимках не было видно. В программе "ЖВЛ" Виктория Билан-Ращук призналась, что сейчас между ней и бывшим мужем продолжается судебный процесс, касающийся опеки над сыном.

Что известно об отношениях Владимира и Виктории Ращук?

Виктория и Владимир поженились в 2015 году. Они вместе воспитывали дочь актрисы от предыдущих отношений. В 2022 году супруги обвенчались, а в 2025 у них родился сын Ярема.

В апреле 2025 года Владимир Ращук удивил заявлением о том, что он больше не состоит в отношениях с Викторией, потому что влюбился в другую.

После этого Виктория Билан-Ращук дала откровенное интервью, где обвинила бывшего мужа в изменах. По ее словам, актер находился в новых отношениях уже во время ее беременности.