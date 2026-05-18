Вікторія Білан-Ращук поділилась зворушливим дописом на своїй сторінці в інстаграмі. Вона розповіла, як пройшло таїнство хрещення її сина.

До слова Зірка "Щоденників вампіра" Кендіс Кінг стала мамою втретє

Хрещення Яреми відбулося у неділю, 17 травня. Акторка поділилась, що хрещені батьки – це ті, хто були поруч з нею у непрості моменти життя та підтримували її та сина ще до того, як він з'явився на світ.

Таїнство хрещення відбулося у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Яремчик сьогодні був таким спокійним і усміхненим, ніби все розумів. І я вкотре подумала: найважливіше – це не ідеальні обставини. Найважливіше – це мої люди поруч. Справжні. Люблю вас і ціную, мої, тепер вже куми,

– поділилась Вікторія Білан-Ращук.

До слова, батька дитини, Володимира Ращука, на знімках не було видно. В програмі "ЖВЛ" Вікторія Білан-Ращук зізналася, що зараз між нею та колишнім чоловіком триває суовий процес, що стосується опіки над сином.

Що відомо про стосунки Володимира та Вікторії Ращук?

Вікторія та Володимир одружилися у 2015 році. Вони разом виховували доньку акторки від попередніх стосунків. У 2022 році подружжя повінчалося, а у 2025 у них народився син Ярема.

У квітні 2025 року Володимир Ращук здивував заявою про те, що він більше не перебуває у стосунках з Вікторією, бо закохався в іншу.

Після цього Вікторія Білан-Ращук дала відверте інтерв'ю, де звинуватила колишнього чоловіка у зрадах. За її словами, актор перебував у нових стосунках вже під час її вагітності.