Про це Влада Ліберова повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала фото з хрещення.
Влада Ліберова поділилась фотографіями з церкви, де сім'я позує з кумами та священниками, зокрема з Романом Демушем. Фотографка розповіла, що він вінчатиме їх з Костянтином у десяту річницю шлюбу.
Історія про те, як ми маленького Ноя Ліберова хрестили. Тепер наша родина ще більша і ще крутіша! Тепер у нас є куми. Усім серцем люблю всіх, хто на цих фотографіях,
– зазначила Ліберова.
Костянтин і Влада Ліберови похрестили сина / Фотографка Марго Тараскіна
Зафільмувала таїнство хрещення Марго Тараскіна – сімейна фотографка та подруга Ліберових.
Дякую за ці світлини й пам'ять. Я аж сльозу пустила, пустіть і ви,
– написала Влада.
Нагадаємо, що Влада та Костянтин Ліберови вперше стали батьками 29 листопада 2025 року, про це вони повідомили на своїй сторінці в інстаграмі. Пологи проходили у медичному центрі "Лелека".
Що відомо про стосунки Ліберових?
Влада та Костянтин познайомилися в Одеському університеті. Вони навчалися на факультеті юриспруденції.
Спершу фотографи були друзями, а потім почали зустрічатися.
Після трьох років стосунків Ліберови зіграли весілля.
Ще з перших місяців стосунків Влада та Костянтин працюють разом. Так, фотографи вже давно звикли розділяти роботу та особисте життя.