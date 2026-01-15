За лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі Ліберови розповіли, як ділять роботу і побут. Вони стали учасниками п'ятого сезону проєкту, пише 24 Канал.

Влада та Костянтин Ліберови швидко навчаються домовлятися. Гармонія допомагає фотографам зберегти стосунки й підсилює командний результат. До початку повномасштабного вторгнення подружжя займалося романтичними фотосесіями, а зараз документує наслідки війни та воєнні злочини російської армії.

Ми завжди працювали разом. Справді, ще з перших місяців наших стосунків! Тож уже давно звикли чітко розділяти роботу та особисте. Настільки, що можемо посваритись по роботі, а вже за хвилину абсолютно спокійно жартувати або обговорювати разом щось, з роботою не пов'язане. І навпаки. Особисті сварки ніколи не вплинуть на наші сумісні проєкти та роботу,

– розповів Костянтин.

Як зазначають Ліберови, вагітність і народження первістка не стали винятком.

Ми підтримували й надалі підтримуємо одне одного. Так, це додатковий виклик. Але якщо розмовляти та слухати – 99% проблем можна вирішити,

– наголосила Влада.

Влада та Костянтин Ліберови з сином / Фото з інстаграму фотографів

Що відомо про стосунки Ліберових?