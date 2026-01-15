За кулисами шоу "еПитання" на Новом канале Либеровы рассказали, как делят работу и быт. Они стали участниками пятого сезона проекта, пишет 24 Канал.

Влада и Константин Либеровы быстро учатся договариваться. Гармония помогает фотографам сохранить отношения и усиливает командный результат. До начала полномасштабного вторжения супруги занимались романтическими фотосессиями, а сейчас документируют последствия войны и военные преступления российской армии.

Мы всегда работали вместе. Действительно, еще с первых месяцев наших отношений! Поэтому уже давно привыкли четко разделять работу и личное. Настолько, что можем поссориться по работе, а уже через минуту совершенно спокойно шутить или обсуждать вместе что-то, с работой не связано. И наоборот. Личные ссоры никогда не повлияют на наши совместные проекты и работу,

– рассказал Константин.

Как отмечают Либеровы, беременность и рождение первенца не стали исключением.

Мы поддерживали и в дальнейшем поддерживаем друг друга. Да, это дополнительный вызов. Но если разговаривать и слушать – 99% проблем можно решить,

– подчеркнула Влада.

Влада и Константин Либеровы с сыном / Фото из инстаграма фотографов

Что известно об отношениях Либеровых?