Уезжаю не в отпуск, – актриса Виктория Маремуха с 4-летним сыном покинула Украину

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха покинула Киев и вместе с 4-летним сыном Лукой переехала в Лиссабон. Знаменитость призналась, что это решение было вынужденным из-за постоянных российских обстрелов и настойчивых требований бывшего мужа.

Блогерша планировала свой временный отъезд еще в начале осени, а на днях уже добралась до Лиссабона. Виктория не стала скрывать эмоции и искренне поделилась своими чувствами по поводу вынужденной эмиграции в инстаграме.

Вчера меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск. Это особое ощущение – когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь,

– призналась блогерша.

Она добавила, что на следующее утро грусть усилилась. Если сначала модель пыталась воспринимать перемены спокойно, то впоследствии почувствовала несправедливость происходящего. Виктория решила дать себе несколько дней, чтобы пережить эти эмоции, не заставляя себя быть сильной.

В то же время Маремуха подчеркнула, что на душе становится спокойнее, когда она видит сына счастливым и в безопасности. Она настроена постепенно обустраивать жизнь на новом месте и искать в ней что-то интересное.

Виктория Маремуха прокомментировала выезд из Украины / Скриншот из Instagram-сторис

Маремуха также показала, как они с сыном добирались до Португалии.

Добавим, что на переезде настоял бывший муж Виктории, который является гражданином Франции. Он – отец Луки и тяжело переживал новости о ежедневных обстрелах Киева и угрозе отключений электричества, поэтому убедил артистку поехать.

Первое время Виктория с сыном будут жить у тети Луки, после чего снимут отдельное жилье. Звезда планирует провести за границей несколько месяцев и будет приезжать в Украину по необходимости из-за работы.

Тем временем Маша Ефросинина впервые за долгое время провела выходные с мужем-военным и сыном.