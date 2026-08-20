Невосполнимая утрата: на войне погиб участник группы "Квиткис" Виталий Капранов

Украинская культура понесла еще одну невосполнимую утрату. Защищая наше государство от российских захватчиков, на фронте погиб 28-летний музыкант, барабанщик и соучредитель киевской рок-группы "Квиткис" Виталий Капранов.

О трагической новости сообщили коллеги артиста на официальной странице коллектива в инстаграме. Сценические товарищи признались, что им крайне трудно смириться со смертью друга, который всегда излучал позитив и имел множество творческих планов.

Виталик погиб… Трудно это писать и невозможно осознать. Очень болезненная и невыразимая утрата для всех нас. Кто знает Виталика – подтвердит, что это самый светлый, самый позитивный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему, что только можно,

– говорится в сообщении группы.

Музыканты призвали поклонников навсегда сохранить светлую память о погибшем воине, который искренне любил жизнь и свою страну.

Мы никогда не сможем говорить о нем в прошедшем времени. Но и не сможем больше с ним играть музыку, снимать клипы, отрываться на концертах, встречаться, чтобы выпить и поговорить. Пожалуйста, помните его. И любите его. Он всех вас любил. И помолитесь за него своим богам. Веталь, ты навсегда с нами. До встречи, друг, брат… А пока – отдохни от всего этого…,

– добавили участники "Квиткис".

Виталий Капранов / фото из инстаграма

Виталий Капранов стоял у истоков группы с 2020 года. Помимо игры на ударных и бэк-вокала, он создавал электронную музыку и выступал в качестве диджея. В первые месяцы полномасштабного вторжения артист активно занимался волонтерством в благотворительном фонде "Соломенские котики", помогая собирать средства для военных.

Весной 2026 года музыкант принял осознанное решение встать на защиту Родины и ушел на фронт добровольцем. Он нес службу на горячем Донецком направлении в рядах 20-й отдельной бригады специального назначения "Любарт", входящей в состав 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов". В конце июня защитнику исполнилось 28 лет.

На данный момент подробные обстоятельства гибели героя не разглашаются. Информацию о времени и месте прощания с Виталием Капрановым представители группы пообещали сообщить позже.

На фронте также погиб барабанщик группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач.

