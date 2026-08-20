Трагічну звістку повідомили колеги артиста на офіційній сторінці колективу в інстаграмі. Побратими по сцені зізналися, що їм вкрай важко прийняти смерть друга, який завжди випромінював позитив та мав безліч творчих планів.

Віталік загинув… Важко це писати і неможливо усвідомити. Дуже болісна і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка – підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна,

– йдеться у повідомленні гурту.

Музиканти закликали прихильників назавжди зберегти світлу пам'ять про полеглого воїна, який щиро любив життя та свою країну.

Ми ніколи не зможемо сказати про нього у минулому часі. Але і не зможемо більше з ним пограти музику, познімати кліпи, відірватись на концертах, зустрітись випити й поговорити. Будь ласка, памʼятайте його. І любіть його. Він всіх вас любив. І помоліться за нього своїм богам. Вєталь, ти назавжди з нами. До зустрічі, друже, брате… А поки – відпочинь від цього всього…,

– додали учасники "Квіткіс".

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Віталій Капранов / фото з інстаграму

Віталій Капранов стояв біля витоків гурту з 2020 року. Окрім гри на ударних та беквокалу, він створював електронну музику і виступав як діджей. У перші місяці повномасштабного вторгнення митець активно займався волонтерством у благодійному фонді "Солом'янські котики", допомагаючи збирати кошти для військових.

Навесні 2026 року музикант ухвалив свідоме рішення стати на захист Батьківщини та пішов на фронт добровольцем. Він ніс службу на гарячому Донецькому напрямку в лавах 20-ї окремої бригади спеціального призначення "Любарт", що належить до 1-го корпусу Національної гвардії "Азов". Наприкінці червня захиснику виповнилося 28 років.

Наразі детальні обставини загибелі героя не розголошуються. Інформацію про час та місце прощання з Віталієм Капрановим представники гурту пообіцяли повідомити згодом.

На фронті також загинув барабанщик гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач.

