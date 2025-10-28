Виталий Кличко ответил, свободно ли его сердце
- Виталий Кличко заявил, что его сердце официально свободно, но занято делами города.
- Кличко в шутку ответил, что его "свидания" – это приемы граждан.
Городской голова Киева Виталий Кличко высказался о своей личной жизни. Политик ответил, ходит ли на свидания и свободно ли его сердце.
Подробностями Кличко поделился в шоу "Тур звездами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.
Журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Виталия Кличко, ходит ли он на свидания.
Странный вопрос. Какие свидания? У меня есть прием граждан с утра до вечера. Ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот это такие свидания у меня,
– с улыбкой ответил городской голова Киева.
Политик также признался, что его сердце свободно. Кличко отметил, что времени на лично жизнь сейчас нет.
Официально сердце свободно, но оно занято делами, занято городом,
– сказал он.
Виталий Кличко в шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Кстати! В 2022 году в интервью "Бабелю" ответ Кличко на вопрос, свободно ли его сердце, был похож: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?".
Что известно о личной жизни Виталия Кличко?
Напомним, что Виталий Кличко был женат на спортсменке и модели Наталье Егоровой. Они развелись в августе 2022 года после 25 лет брака.
"Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – говорил мэр Киева.
Бывшие супруги воспитывают троих детей: сыновей Егора-Даниэля и Максима-Александра, дочь Елизавету-Викторию. Они проживают за границей.
Недавно Кличко рассказал, что общается с бывшей женой. По словам политика, они понимают друг друга намного лучше, чем раньше.