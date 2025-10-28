Укр Рус
28 октября, 13:54
Виталий Кличко ответил, свободно ли его сердце

Мария Примыч
Основні тези
  • Виталий Кличко заявил, что его сердце официально свободно, но занято делами города.
  • Кличко в шутку ответил, что его "свидания" – это приемы граждан.

Городской голова Киева Виталий Кличко высказался о своей личной жизни. Политик ответил, ходит ли на свидания и свободно ли его сердце.

Подробностями Кличко поделился в шоу "Тур звездами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

Журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Виталия Кличко, ходит ли он на свидания.

Странный вопрос. Какие свидания? У меня есть прием граждан с утра до вечера. Ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот это такие свидания у меня, 
– с улыбкой ответил городской голова Киева.

Политик также признался, что его сердце свободно. Кличко отметил, что времени на лично жизнь сейчас нет.

Официально сердце свободно, но оно занято делами, занято городом, 
– сказал он.

Виталий Кличко в шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Кстати! В 2022 году в интервью "Бабелю" ответ Кличко на вопрос, свободно ли его сердце, был похож: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?".

Что известно о личной жизни Виталия Кличко?

  • Напомним, что Виталий Кличко был женат на спортсменке и модели Наталье Егоровой. Они развелись в августе 2022 года после 25 лет брака.

  • "Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – говорил мэр Киева.

  • Бывшие супруги воспитывают троих детей: сыновей Егора-Даниэля и Максима-Александра, дочь Елизавету-Викторию. Они проживают за границей.

  • Недавно Кличко рассказал, что общается с бывшей женой. По словам политика, они понимают друг друга намного лучше, чем раньше.