28 жовтня, 13:54
2

Віталій Кличко відповів, чи вільне його серце

Марія Примич
Основні тези
  • Віталій Кличко заявив, що його серце офіційно вільне, але зайняте справами міста.
  • Кличко жартома відповів, що його "побачення" – це прийоми громадян.

Міський голова Києва Віталій Кличко висловився про своє особисте життя. Політик відповів, чи ходить на побачення і чи вільне його серце.

Подробицями Кличко поділився у шоу "Тур зірками". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Теж цікаво Віталій Кличко розповів, які у нього стосунки з колишньою дружиною

Журналістка Наталія Тур поцікавилася у Віталія Кличка, чи ходить він на побачення.

Дивне запитання. Які побачення? У мене є прийом громадян зранку до вечора. До мене звертаються з проханнями розв'язати питання людей. Ось це такі побачення у мене, 
– з усмішкою відповів міський голова Києва. 

Політик також зізнався, що його серце вільне. Кличко зазначив, що часу на особисто життя зараз немає.

Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами, зайняте містом, 
– сказав він.

Віталій Кличко у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

До речі! У 2022 році в інтерв'ю "Бабелю" відповідь Кличка на питання, чи вільне його серце, була схожою: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".

Що відомо про особисте життя Віталія Кличка?

  • Нагадаємо, що Віталій Кличко був одружений зі спортсменкою і моделлю Наталією Єгоровою. Вони розлучилися у серпні 2022 року після 25 років шлюбу.

  • "Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", – говорив мер Києва.

  • Колишнє подружжя виховує трьох дітей: синів Єгора-Даніеля і Максима-Олександра, доньку Єлизавету-Вікторію. Вони проживають за кордоном.

  • Нещодавно Кличко розповів, що спілкується з колишньою дружиною. За словами політика, вони розуміють одне одного набагато краще, ніж раніше. 