Подробицями Кличко поділився у шоу "Тур зірками". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.
Теж цікаво Віталій Кличко розповів, які у нього стосунки з колишньою дружиною
Журналістка Наталія Тур поцікавилася у Віталія Кличка, чи ходить він на побачення.
Дивне запитання. Які побачення? У мене є прийом громадян зранку до вечора. До мене звертаються з проханнями розв'язати питання людей. Ось це такі побачення у мене,
– з усмішкою відповів міський голова Києва.
Політик також зізнався, що його серце вільне. Кличко зазначив, що часу на особисто життя зараз немає.
Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами, зайняте містом,
– сказав він.
Віталій Кличко у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн
До речі! У 2022 році в інтерв'ю "Бабелю" відповідь Кличка на питання, чи вільне його серце, була схожою: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".
Що відомо про особисте життя Віталія Кличка?
Нагадаємо, що Віталій Кличко був одружений зі спортсменкою і моделлю Наталією Єгоровою. Вони розлучилися у серпні 2022 року після 25 років шлюбу.
"Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", – говорив мер Києва.
Колишнє подружжя виховує трьох дітей: синів Єгора-Даніеля і Максима-Олександра, доньку Єлизавету-Вікторію. Вони проживають за кордоном.
Нещодавно Кличко розповів, що спілкується з колишньою дружиною. За словами політика, вони розуміють одне одного набагато краще, ніж раніше.