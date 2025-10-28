Подробицями Кличко поділився у шоу "Тур зірками". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Журналістка Наталія Тур поцікавилася у Віталія Кличка, чи ходить він на побачення.

Дивне запитання. Які побачення? У мене є прийом громадян зранку до вечора. До мене звертаються з проханнями розв'язати питання людей. Ось це такі побачення у мене,

– з усмішкою відповів міський голова Києва.

Політик також зізнався, що його серце вільне. Кличко зазначив, що часу на особисто життя зараз немає.

Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами, зайняте містом,

– сказав він.

Віталій Кличко у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

До речі! У 2022 році в інтерв'ю "Бабелю" відповідь Кличка на питання, чи вільне його серце, була схожою: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".

Що відомо про особисте життя Віталія Кличка?