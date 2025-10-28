Подробностями Кличко поделился в шоу "Тур звездами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

Журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Виталия Кличко, ходит ли он на свидания.

Странный вопрос. Какие свидания? У меня есть прием граждан с утра до вечера. Ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот это такие свидания у меня,

– с улыбкой ответил городской голова Киева.

Политик также признался, что его сердце свободно. Кличко отметил, что времени на лично жизнь сейчас нет.

Официально сердце свободно, но оно занято делами, занято городом,

– сказал он.

Виталий Кличко в шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Кстати! В 2022 году в интервью "Бабелю" ответ Кличко на вопрос, свободно ли его сердце, был похож: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?".

Что известно о личной жизни Виталия Кличко?