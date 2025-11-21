Кличко наголосив, що День Гідності та Свободи нагадує нам про силу і дух українців. Вони не побоялися вийти, щоб відстояти своє право на демократичне, вільне європейське майбутнє, інформує 24 Канал.

Зауважте Майже 1500 дронів від киян передав бійцям 112 бригади ТрО Віталій Кличко

Українці довели: коли мовиться про свободу, ми здатні об'єднатися й вистояти перед будь-яким тиском. Ми схиляємо голови перед Героями Небесної Сотні та всіма захисниками, які загинули, захищаючи свободу України, її державність,

– заявив мер Києва.

Кличко вшанував героїв / Фото, надане 24 Каналу

Він зауважив, що українці вистояли на Майдані, бо гідні бути вільними. І висловив упевненість, що вони не зламаються і в боротьбі з російським агресором.

"Російський агресор і досі намагається відібрати в нас те, за що українці заплатили найвищу ціну. І саме тому наша гідність – у нашій щоденній боротьбі. Б'ються наші військові на передовій, самовіддано працюють медики, рятувальники, волонтери. Кожен на своєму місці бореться за право України самостійно обирати свій шлях. Українці вистояли, бо гідні бути вільними. І ми переможемо, бо не відмовляємося від своєї мрії – європейської, сильної, справедливої України", – підкреслив Кличко.