Кличко подчеркнул, что День Достоинства и Свободы напоминает нам о силе и духе украинцев. Они не побоялись выйти, чтобы отстоять свое право на демократическое, свободное европейское будущее, информирует 24 Канал.

Украинцы доказали: когда речь идет о свободе, мы способны объединиться и выстоять перед любым давлением. Мы склоняем головы перед Героями Небесной Сотни и всеми защитниками, которые погибли, защищая свободу Украины, ее государственность,

– заявил мэр Киева.

Кличко почтил героев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Он отметил, что украинцы выстояли на Майдане, потому что достойны быть свободными. И выразил уверенность, что они не сломаются и в борьбе с российским агрессором.

"Российский агрессор до сих пор пытается отобрать у нас то, за что украинцы заплатили наивысшую цену. И именно поэтому наше достоинство – в нашей ежедневной борьбе. Бьются наши военные на передовой, самоотверженно работают медики, спасатели, волонтеры. Каждый на своем месте борется за право Украины самостоятельно выбирать свой путь. Украинцы выстояли, потому что достойны быть свободными. И мы победим, потому что не отказываемся от своей мечты – европейской, сильной, справедливой Украины", – подчеркнул Кличко.