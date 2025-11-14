Про це мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі, передає 24 Канал.

Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців 112-ї бригади Тероборони Києва поїхали ще майже 1500 БпЛА різних типів. Зокрема, 100 літаків-перехоплювачів дронів, 1000 FPV-дронів різних типів, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронів Matrice 4T та 40 Matrice 30T,

– написав Віталій Кличко.

За його словами, цього року столиця вже передавала цій бригаді майже 2000 БпЛА різних типів. "Разом із сьогоднішніми це вже майже 3500 безпілотників. Від початку 2025-го бійцям 112-ї бригади на оснащення з бюджету міста виділили 800 мільйонів гривень", – зазначив мер.

А загалом цього року столиця передала різним бригадам вже понад 56 000 БпЛА, додав Кличко. А також майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв'язку тощо.

Як Київ допомагає ЗСУ / Фото міської ради

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їх родин уже спрямовано 11 мільярдів гривень. І сума постійно збільшується.